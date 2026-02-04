Danni del maltempo 2023 poche perizie arrivate | scadenza rinviata

La Regione Friuli Venezia Giulia ha ricevuto finora solo 274 perizie sui oltre 2 mila danni stimati causati dal maltempo tra luglio e agosto. La scadenza per presentare le valutazioni, prevista inizialmente, è stata rinviata di un anno per permettere di raccogliere più documenti. La situazione resta critica, con poche perizie arrivate rispetto alle previsioni iniziali.

Solo 274 perizie presentate su oltre 2 mila previste. È questo il dato che fotografa lo stato della ricognizione dei danni causati dagli eventi meteo che tra luglio e agosto 2023 hanno colpito il Friuli Venezia Giulia e che ha spinto la Regione a concedere un anno di tempo in più per completare.

