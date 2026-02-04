Dammi 20 euro per la droga | figlio picchia la madre a Pomezia

Questa mattina a Pomezia un ragazzo di 23 anni ha aggredito la madre chiedendole 20 euro per la droga. La donna ha subito un violentissimo colpo e ha chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, i militari hanno trovato il ragazzo ancora in casa e lo hanno arrestato per estorsione e aggressione. La madre è stata portata in ospedale per le ferite.

Pomezia, 4 febbraio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 23enne romano già noto alle forze dell'ordine, per estorsione, lesioni personali, minaccia e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Intervenuti in via Ugo la Malfa, hanno preso contatti con la vittima, 56enne, picchiata dal figlio anche con un coltello da cucina. L'aggressione è nata a seguito del rifiuto della donna di consegnargli 20 euro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Ottenuti comunque i soldi, il ragazzo ha spinto violentemente la madre facendola cadere a terra, per poi colpirla ripetutamente con calci e pugni.

