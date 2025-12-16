Chiede mille euro alla madre per comprare altra droga e la picchia 28enne violento arrestato

Un giovane di 28 anni è stato arrestato dopo aver chiesto mille euro alla madre per acquistare droga, minacciandola di morte se non avesse accontentato le sue richieste. La situazione è degenerata con violenti comportamenti e aggressioni nei confronti dei genitori, evidenziando un grave episodio di violenza familiare legata alla dipendenza da sostanze stupefacenti.

Avrebbe minacciato di morte i genitori più volte qualora non avessero assecondato le sue richieste di denaro per comprare la droga. L’uomo, Un pluripregiudicato catanese tossicodipendente di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito la madre che aveva negato al figlio i soldi. Cataniatoday.it

