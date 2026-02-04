Dalla startup di un college a colosso globale | il percorso di Facebook in 22 anni di innovazioni e controversie

Il 4 febbraio 2026, alle sette del mattino, milioni di utenti hanno aperto i loro smartphone e si sono trovati sommersi da notifiche provenienti da Facebook. In soli 22 anni, la piattaforma è passata da una semplice startup di un college a diventare un colosso globale, ma non senza polemiche e controversie lungo il cammino.

Il 4 febbraio 2026, alle 7.03 del mattino, un'onda di notifiche ha invaso i dispositivi di oltre due miliardi di persone in tutto il mondo. Non c'era un evento sportivo, né una dichiarazione politica di rilievo, ma qualcosa di più profondo: il 22° anniversario di una piattaforma che ha cambiato per sempre il modo in cui ci conosciamo, ci comuniciamo, ci informiamo e ci relazioniamo. Facebook, nato in una stanza d'un college di Harvard, ha compiuto ventidue anni, eppure sembra ancora vivere in un'epoca che non ha mai smesso di definire. Il suo fondatore, Mark Zuckerberg, all'epoca un ventenne con occhiali spessi e un'idea troppo ambiziosa per essere ignorata, aveva lanciato un semplice sito per studenti di Harvard, pensato per condividere foto e messaggi tra compagni di corso.

