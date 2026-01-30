Innovazioni brevettate | il futuro tecnologico e sostenibile si fa strada nel mercato globale

Negli ultimi otto anni, il numero di brevetti italiani depositati presso l’Ufficio europeo brevetti è quasi raddoppiato. Nel 2016 erano 170, nel 2024 sono arrivati a 255. Questa crescita dimostra come le aziende e i ricercatori italiani puntino sempre di più su tecnologie innovative e sostenibili. Un segnale positivo per il settore che guarda al futuro con ottimismo.

Nel giro di otto anni, il numero di brevetti italiani depositati presso l’Ufficio europeo brevetti (EPO) nelle tecnologie emergenti è cresciuto in maniera significativa, passando da 170 nel 2016 a 255 nel 2024. Il trend, secondo un’analisi condotta da Unioncamere, evidenzia una forte accelerazione nella ricerca e nello sviluppo innovativo del Paese, con un’attenzione particolare rivolta a settori ad alta intensità tecnologica e a quelli legati alla sostenibilità ambientale. Il dato più rilevante riguarda l’intelligenza artificiale, dove il numero di brevetti è salito da 13 a 52, portando la quota di rilevanza all’interno del settore hi tech da meno dell’8% a oltre il 20%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

