La città si prepara a ricordare Marco Pantani, il grande campione prematuramente scomparso il giorno di San Valentino del 2004. Il 14 febbraio saranno dunque 22 anni che il Pirata ci ha lasciati, ma lui vive nel ricordo dei tifosi e di quanti gli volevano bene. Fra questi c’è Vittorio Savini (nella foto), l’uomo che ha scoperto Marco da ragazzino assieme ai responsabili della Fausto Coppi e nel 1994 fondò il Club Magico Pantani assieme a undici appassionati di ciclismo e tifosi di Pantani, che sono Maurizio Fagioli, Lorenzo De Cola, Marco Pagan, Ferruccio Fabbri, Francesco ’Checco’ Marconi, Stefano Raggi, Cesare Battistini, Enrico Raggi, Kinba1, Mec e Luigi Fanesi, quest’ultimo passato a miglior vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A 22 anni dalla morte di Pantani. Il ricordo di Vittorio Savini

