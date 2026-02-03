Influenza D e coronavirus canino causeranno le nuove epidemie? L' Oms | Fatti progressi troppo fragili

L’Organizzazione mondiale della sanità mette in guardia: i nuovi virus come l’influenza D e il coronavirus canino stanno attirando l’attenzione degli esperti. Secondo l’Oms, i progressi fatti finora sono ancora troppo fragili e potrebbero non bastare a prevenire nuove epidemie. La preoccupazione resta alta, anche perché altri virus come il Nipah sono sotto stretta sorveglianza.

Influenza D, coronavirus canino, virus Nipah (e non solo). Sono questi i nuovi virus messi sotto osservazione dall'Oms. A sei anni dalla pandemia da Covid-19, l'attenzione resta alta. Mentre le ultime due minacce più concrete - Covid e mpox - continuano a circolare silenziose, altri agenti causano focolai sporadici in tutto il mondo e l'Oms avverte: sono stati fatti molti progressi per far fronte a una nuova pandemia, ma sono troppo fragili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

In Italia cresce l’allarme per due nuovi virus, influenza D e coronavirus canino.

A pochi giorni dalla fine dell’anno, si registra un aumento delle persone over 65 non vaccinate nel Bolognese, in un contesto di una delle più grandi epidemie influenzali degli ultimi dieci anni.

