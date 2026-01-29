Virus Nipah | sintomi cosa succede in India e i rischi per l’Italia OMS | Infezione mortale

In India si registrano nuovi casi di infezione da virus Nipah, un agente considerato molto pericoloso dall’OMS. Le autorità sanitarie locali monitorano attentamente la situazione, mentre gli esperti avvertono che il rischio di diffusione in Italia esiste. I sintomi includono febbre alta, mal di testa e vomito, e in alcuni casi l’infezione può portare a complicazioni gravi come l’encefalite. La preoccupazione cresce, soprattutto perché il virus ha un tasso di mortalità che può arrivare fino al 75%.

Il virus Nipah è considerato un agente patogeno ad alto rischio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): può causare febbre, mal di testa, vomito e encefalite, con un tasso di mortalità stimato tra il 40% e il 75%. I nuovi casi in India riaccendono l'attenzione, ma gli esperti dello Spallanzani spiegano perché il rischio per l'Italia è limitato.

Approfondimenti su Virus Nipah

Il virus Nipah (NiV), trasmesso dai pipistrelli della frutta, è un patogeno con elevato potenziale epidemico.

Il virus Nipah, recentemente riscontrato nel Bengala occidentale, rappresenta una minaccia per la salute pubblica in India.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Virus Nipah

Argomenti discussi: Nipah virus: cos’è? Come si prende, sintomi e cura; Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Emergenza virus NIPAH in India spiegato in 10 domande e meno di due minuti; Virus Nipah, cosa sappiamo dell’infezione, come si trasmette, cosa provoca.

