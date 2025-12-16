Il Rimini si congeda dalla Coppa Emilia dopo una sconfitta contro il Parma, subendo nove gol. La squadra di mister Fallini, che avrebbe potuto qualificarsi con un pareggio, conclude così il percorso nella fase a gironi, lasciando spazio alla squadra emiliana. Una partita che evidenzia le difficoltà incontrate dai biancorossi in questa competizione.

© Sport.quotidiano.net - Futsal. Il Rimini dice addio alla Coppa. Nove gol subiti dal Parma

Il Rimini saluta la Coppa Emilia alla fase a gironi. Sarebbe bastato un pareggio alla squadra di mister Fallini sul campo del Parma per accedere ai quarti di finale. E invece è arrivata una sonora sconfitta (9-4). Una gara che si è messa subito male per i biancorossi, già sotto di un gol dopo appena quindici secondi. Uno schiaffo ricevuto a freddo che, però, non ha scoraggiato il Rimini che si è rimesso subito in carreggiata con Ercolani, bravo a sfruttare un errore del portiere avversario. Una rete che non scoraggia gli emiliani che in poco tempo rimettono due volte in muso avanti con Elghachi e Oriti. Sport.quotidiano.net

La sua prima volta allo stadio ?? #shorts #football #stadium #footballshirt #rimini

Futsal. Il Rimini dice addio alla Coppa. Nove gol subiti dal Parma - Sarebbe bastato un pareggio alla squadra di mister Fallini ... sport.quotidiano.net