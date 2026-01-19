Perseus Mining, azienda mineraria australiana, ha confermato il decesso di un secondo dipendente di una ditta appaltatrice, avvenuto in ospedale a seguito di un incidente avvenuto presso la propria miniera in Costa d’Avorio. La società ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e rafforzare le misure di sicurezza sul sito.

Jan 19 (Reuters) - Australia’s Perseus Mining said on Monday that a second employee of a contractor firm passed away in a hospital, days after an accident near the gold producer’s Bagoe mine in Cote d’Ivoire. Another employee of the contractor, Binkadi, was fatally injured in the accident last Thursday. Perseus said it is continuing its investigation into the accident and is working closely with the relevant Ivorian authorities. Un altro dipendente della ditta appaltatrice, Binkadi, è rimasto ferito mortalmente nell’incidente di giovedì scorso. Perseus ha dichiarato che sta continuando le indagini sull’incidente e sta lavorando a stretto contatto con le autorità ivoriane competenti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Australian gold miner Perseus confirms second fatality in Ivory Coast mine accident

I tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto, Australian Open 2026: Fonseca e Bublik le mine vaganti?

Il sorteggio dei tabelloni degli Australian Open 2026, effettuato a Melbourne, definisce il cammino dei principali favoriti e delle possibili sorprese. In questa analisi si confrontano i percorsi di Sinner e Alcaraz, mentre Fonseca e Bublik emergono come possibili outsider da tenere d’occhio. Un quadro chiaro e obiettivo di una competizione che si appresta a iniziare, con tutte le incognite e le strategie dei partecipanti.

«Azzurro coast to coast», l'evento di Fip Campania: premio per Fortunato Starace

Azzurro Coast to Coast, organizzato da Fip Campania, è un evento dedicato alla promozione del basket regionale. La manifestazione si svolge nella sala Newton di Città della Scienza e riconosce le eccellenze del settore. Tra i premiati, figura Fortunato Starace, a testimonianza dell’impegno e della crescita del movimento cestistico in Campania. Un’occasione per valorizzare il talento e il lavoro di chi contribuisce allo sviluppo del basket locale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Australian gold miner Perseus confirms second fatality in Ivory Coast mine accident - Australia's Perseus Mining said on Monday that a second employee of a contractor firm passed away in a hospital, days after an accident near the gold producer's Bagoe mine in Cote ... yahoo.com