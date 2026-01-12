iran gli usa preparano cyberattacchi contro il regime

Gli Stati Uniti stanno considerando lanciare cyberattacchi contro l'Iran come possibile risposta alla repressione delle recenti proteste. Questa strategia mira a colpire infrastrutture critiche del regime, in un contesto di tensioni crescenti tra le due nazioni. La decisione riflette l'importanza delle operazioni cibernetiche nel panorama geopolitico attuale, dove le azioni digitali assumono un ruolo sempre più rilevante nelle dinamiche internazionali.

L’amministrazione Trump starebbe valutando cyberattacchi contro l’Iran come risposta alla brutale repressione delle proteste in corso nel Paese. A riferirlo è il quotidiano britannico Telegraph, secondo cui alla Casa Bianca sarebbero allo studio diverse opzioni di intervento, anche se alcuni funzionari starebbero invitando alla prudenza, ritenendo prematuro procedere con un’azione immediata. Secondo quanto riportato dal giornale, al presidente Donald Trump vengono presentate in queste ore diverse ipotesi di risposta nei confronti della Repubblica islamica, comprese misure di carattere militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

