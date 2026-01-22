Gli affari d’oro delle cliniche veterinarie

Gli affari delle cliniche veterinarie sono in costante crescita, grazie all’aumento della cura e dell’attenzione rivolta agli animali domestici. Questo settore, radicato nell’amore per gli animali, sta vivendo un periodo di espansione che ha reso le strutture veterinarie un’interessante opportunità di business. La domanda di servizi qualificati e di qualità continua a sostenere la redditività di questo comparto, che si conferma un settore solido e in evoluzione.

Un'azienda in ottima salute. E non solo per i suoi clienti a quattro zampe. La clinica veterinaria AniCura Saint-Roch a La Rochelle, che accoglie ogni anno 27mila "pazienti", ha inaugurato alla fine di marzo dei locali completamente ristrutturati e su una superficie quasi raddoppiata, da 900 a 1.600 metri quadrati. La struttura ha un servizio di cardiologia, un centro di diagnostica per immagini con uno scanner di ultima generazione, una sala di endoscopia, un polo oncologico nuovo di zecca per le chemioterapie, e uno spazio di riabilitazione per gli animali dopo un intervento chirurgico. Durati quasi tre anni, i lavori hanno rappresentato un investimento di circa due milioni di euro.

