Cup e sala d' attesa rinnovati all' ospedale di Jesolo

All’ospedale “Istituto Marino” di Jesolo sono stati completati i lavori di rinnovamento della sala d’attesa e della cup. È il primo passo di un progetto più grande che mira a migliorare le strutture e i servizi offerti ai pazienti. La riqualificazione punta a rendere gli ambienti più confortevoli e moderni, in attesa di altri interventi previsti nel piano di rinnovamento.

All'ospedale "Istituto Marino" a Jesolo è stato messo il primo tassello del più ampio e generale piano di riqualificazione strutturale e funzionale. Il direttore generale Mauro Filippi, alla presenza del vicepresidente della Regione Veneto, Lucas Pavanetto, e del sindaco di Jesolo, Christofer De.

Questa mattina all’ospedale “Istituto Marino” di Jesolo si è svolta l’inaugurazione del nuovo Cup e della sala d’attesa.

L’ospedale di Jesolo ha appena rinnovato il suo cup e la sala d’attesa.

