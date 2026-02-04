Cup e sala d' attesa rinnovati all' ospedale di Jesolo

Da veneziatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale “Istituto Marino” di Jesolo sono stati completati i lavori di rinnovamento della sala d’attesa e della cup. È il primo passo di un progetto più grande che mira a migliorare le strutture e i servizi offerti ai pazienti. La riqualificazione punta a rendere gli ambienti più confortevoli e moderni, in attesa di altri interventi previsti nel piano di rinnovamento.

All’ospedale “Istituto Marino” a Jesolo è stato messo il primo tassello del più ampio e generale piano di riqualificazione strutturale e funzionale. Il direttore generale Mauro Filippi, alla presenza del vicepresidente della Regione Veneto, Lucas Pavanetto, e del sindaco di Jesolo, Christofer De.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Jesolo Cup

Nuovo Cup e sala d'attesa, l'inaugurazione all'ospedale di Jesolo

Questa mattina all’ospedale “Istituto Marino” di Jesolo si è svolta l’inaugurazione del nuovo Cup e della sala d’attesa.

Ospedale di Jesolo: rinnovato cup e sala d’attesa per migliorare l’esperienza dei pazienti

L’ospedale di Jesolo ha appena rinnovato il suo cup e la sala d’attesa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jesolo Cup

Argomenti discussi: Nuovi CUP e sala d'attesa all'ospedale di Jesolo; Ulss4, primo passo del restyling all’ospedale di Jesolo, nuovi CUP e sala d’attesa; Nuovi CUP e sala d’attesa all’Ospedale di Jesolo: presentato il primo intervento di riqualificazione dello storico Istituto Marino; Jesolo, l'ospedale 'fronte mare' prende forma: inaugurato Cup e sale d'attesa. L'intervento di riqualificazione da 10 milioni.

cup e sala dNuovi Cup e sala d'attesa all'ospedale di JesoloAll'ospedale Istituto Marino oggi è stato posto il primo tassello del più ampio e generale piano di riqualificazione strutturale e funzionale. (ANSA) ... ansa.it

cup e sala dJesolo inaugura il nuovo CUP e la sala d’attesa dell’ospedale fronte mareJesolo presenta il nuovo CUP e la sala d’attesa dell’ospedale Istituto Marino: primo passo della ristrutturazione fronte mare. nordest24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.