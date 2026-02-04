Cuori | al Teatro dei 3 Mestieri un spettacolo sul sentimento che tutto muove

Sabato sera e domenica pomeriggio il Teatro dei 3 Mestieri apre le porte a

In un mondo che spesso spinge alla fretta e alla superficialità, Cuori invita a riscoprire la profondità delle emozioni, l’attesa commovente e una passione che non si consuma, ma brucia intensamente. Cuori è un frullatore di vita e di morte capace di far ridere e piangere senza una ragione apparente. Racconta la storia di due giocattoli con un’anima profondamente umana, diventando punto di arrivo di un percorso artistico che da anni esercita bellezza, talento, fatica e amore. Lo spettacolo integra musica, prosa, danza e poesia, dando vita a un’esperienza scenica dai molteplici linguaggi che si fondono e si scontrano, creando uno sfondo emotivo unico e coinvolgente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, il fine settimana inaugura una stagione dedicata alle famiglie, offrendo spettacoli e laboratori pensati per tutte le età.

