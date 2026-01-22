Teatro dei 3 Mestieri | nel fine settimana spettacoli e laboratorio per tutta la famiglia

Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, il fine settimana inaugura una stagione dedicata alle famiglie, offrendo spettacoli e laboratori pensati per tutte le età. Un’occasione per condividere momenti di cultura e divertimento, con attività che coinvolgono adulti e bambini in un ambiente accogliente e stimolante. La programmazione si propone di valorizzare l’arte teatrale come esperienza condivisa e accessibile per tutta la famiglia.

Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina prende ufficialmente il via la stagione dedicata alle famiglie con un ricco weekend di spettacoli e attività per grandi e piccoli.Sabato 24 e domenica 25 gennaio, alle ore 18,30, andrà in scena "Storie di Pezza", spettacolo teatrale di e con Angelo Gallo

