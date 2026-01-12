Sì l’ammore no | al teatro Libero anatomia lo spettacolo che s' interroga sul sentimento più raccontato di tutti

Un uomo e una donna si incontrano, si amano, si divorano. L’amore come promessa, consumo, mito e trappola.“Sì, l’ammore no” è una feroce e lucidissima indagine sull’amore così come l’immaginario collettivo lo costruisce, lo racconta e lo deforma: un sentimento che si muove tra cliché logori e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: “La merce più preziosa”: al teatro Libero lo spettacolo di Grumberg che racconta l'Olocausto

Leggi anche: 'Matteotti. Anatomia di un fascismo', Ottavia Piccolo al Comunale con lo spettacolo scritto da Stefano Massini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

STASERA! La voce di Enzo Gragnaniello riempirà il Teatro Nuovo di Martina Franca con parole che restano nel tempo e suoni che giungono dritti al cuore “Veleno, Mare e Ammore”: non un semplice concerto, ma un incontro ravvicinato con una delle - facebook.com facebook