Cuba allarme di Guterres | La crisi umanitaria rischia di precipitare senza rifornimenti di petrolio

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un allarme su Cuba. Secondo lui, la crisi umanitaria nel paese peggiorerà se non arriveranno più rifornimenti di petrolio. Guterres ha detto che la situazione rischia di precipitare se non si interviene presto. La preoccupazione dell’ONU è alta, e ora si aspetta una risposta concreta per evitare il peggio.

(Adnkronos) – La crisi umanitaria a Cuba “si aggraverà e rischia di precipitare se i rifornimenti di petrolio non saranno soddisfatti”, ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha espresso, attraverso il suo portavoce, “estrema preoccupazione”. Donald Trump ha minacciato di imporre dazi sui Paesi che vendono petrolio a Cuba, dopo aver bloccato i rifornimenti dal Venezuela e, come ha detto lunedì, anche del Messico che sarebbe disposto a fermare le esportazioni di greggio dirette all’Avana. Un’ulteriore stretta comporterebbe infatti un impatto devastante sulle già fragili condizioni del Paese, sotto embargo Usa da oltre 60 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cuba si trova in uno stato di alta tensione a causa delle crescenti minacce degli Stati Uniti.

L’economia cubana è in forte crisi, in parte a causa della dipendenza dal petrolio venezuelano.

