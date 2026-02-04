Lunedì 8 febbraio, a Crotone, si terrà la Giornata regionale dei giornalisti cattolici. L’evento, organizzato dall’Ucsi Calabria, sezione dedicata a Natuzza Evolo, riunirà rappresentanti della stampa cattolica locale. L’appuntamento si svolge con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, della Figec e del Sindacato Giornalisti della Calabria. I partecipanti discuteranno di etica e impegno professionale, affrontando temi centrali per la professione giornalistica e il ruolo

Lunedì 8 febbraio a Crotone si svolgerà la Giornata regionale dei giornalisti cattolici, evento organizzato dall’Ucsi Calabria, sezione “Natuzza Evolo”, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, della Figec e del Sindacato Giornalisti della Calabria. L’appuntamento, che si colloca a un giorno di distanza dalla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, si concentra sul messaggio inviato dai vertici della Chiesa a chi opera nel settore dell’informazione. Il Papa, in un recente intervento, ha ribadito l’importanza della comunicazione come strumento fondamentale per la riscoperta della persona, sottolineando che «abbiamo bisogno che il volto e la voce tornino a dire la persona», e che ogni innovazione tecnologica debba essere guidata da questa verità profonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crotone accoglie i rappresentanti della stampa cattolica regionale per un incontro su etica e impegno professionale

