Servizio di emergenza 118 a Caserta | rispetto della persona e responsabilità etica del linguaggio professionale

Il servizio di emergenza 118 a Caserta si trova al centro di una delicata questione riguardante il rispetto della persona e la responsabilità etica nel linguaggio professionale. Recentemente, si è sollevato un caso che mette in discussione l’uso di espressioni discriminatorie e poco rispettose, sollevando importanti riflessioni sulla tutela dei diritti umani e sull’etica comunicativa nel settore sanitario.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per la notizia emersa in questi giorni sul servizio di emergenza 118 di Caserta, relativa all’uso dell’espressione « infermiera incompetente ed africana » all’interno di una comunicazione ufficiale. Non si tratta di un semplice incidente linguistico o di una scivolata individuale: le parole, soprattutto quando utilizzate in contesti istituzionali e professionali ad alta responsabilità, non sono mai neutre. Esse costruiscono visioni del mondo, rafforzano stereotipi e possono legittimare – o contrastare – la cultura della discriminazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Servizio di emergenza 118 a Caserta: rispetto della persona e responsabilità etica del linguaggio professionale

