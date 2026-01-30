Incontro a Reggio Calabria tra esponenti politici e rappresentanti del mondo imprenditoriale regionale

Questa mattina a Reggio Calabria si sono riuniti politici e imprenditori in un incontro che ha coinvolto le principali figure della regione. L’appuntamento si è svolto nella Sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale alle 14:30 di lunedì, con l’obiettivo di discutere questioni legate allo sviluppo economico e alle sfide del territorio. Presenti rappresentanti di spicco del mondo politico e imprenditoriale che hanno scambiato idee e prospettive per il futuro della Calabria.

Lunedì 2 febbraio, alle ore 14:30, nella Sala "F. Monteleone" del Consiglio regionale della Calabria, si terrà un incontro istituzionale di rilievo tra rappresentanti del mondo politico nazionale e del tessuto imprenditoriale regionale. Al centro dell'attenzione, la situazione delle aree calabresi colpite dalle recenti calamità meteorologiche, con particolare sulle necessità delle imprese locali e sulle prospettive di ripresa economica. A guidare l'iniziativa è stato il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che ha reso noto l'arrivo a Reggio Calabria del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto.

