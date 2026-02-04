Crollo parete antica nella zona della chiesa di Corgeno a Vergiate | intervento di ristrutturazione in corso

Questa mattina, i residenti di Corgeno si sono svegliati con una brutta sorpresa. Nella notte, una parte della torre antica, simbolo del paese, è crollata in modo improvviso. La torre, un evidente esempio di architettura medievale, si trovava vicino alla chiesa locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche. Ora si attendono dettagli sulle cause del crollo e sui lavori di ristrutturazione previsti per salvare il resto della struttura.

**Crollo nella notte tra martedì e mercoledì 4 febbraio nella torre di Corgeno: l’antica struttura medievale, simbolo della frazione di Vergiate, è andata in frantumi.** Le piogge degli ultimi giorni, che avevano ormai segnato l’ingresso nel nuovo anno in un clima particolarmente piovoso, hanno portato al crollo della parete posteriore della torre medievale situata a Corgeno, nei pressi della chiesa di San Giorgio. Non è caduta soltanto una parete: è andata via la struttura che, per secoli, ha reso il paese simbolo della sua storia. La rottura avvenuta nel cuore della notte, con un rumore di frantumazione che ha colpito chiunque fosse in zona, ha lasciato i residenti in uno stato di stupore e preoccupazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crollo parete antica nella zona della chiesa di Corgeno a Vergiate: intervento di ristrutturazione in corso Approfondimenti su Corgeno Vergiate Incendio in zona turistica di Alghero: indagini in corso su possibile atto doloso nella zona della Pietraia Un incendio divampa nella zona turistica di Alghero, precisamente nella Pietraia. Battipaglia, botti e fuochi incontrollati nella zona della chiesa di San Gregorio Magno: cane terrorizzato e donna ferita, la denuncia A Battipaglia, nella zona della chiesa di San Gregorio Magno, si sono verificati episodi di botti e fuochi incontrollati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Corgeno Vergiate Crolla una parete dell’antica torre vicino alla chiesa di CorgenoSi tratta dei resti della fortificazione edificata nel tardo medioevo nei pressi della Chiesa di San Giorgio: un edificio simbolo per gli abitanti della frazione ma ammalorato da tempo ... varesenews.it Crollo alla festa di matrimonio. La perizia: vizio occulto nella volta: Non era riempita all’internoPistoia, 1 aprile 2025 – Un vizio occulto nell’antica volta non rilevabile dall’esterno, neanche effettuando saggi o prove. È stato questo il punto centrale della relazione del professor Giulio ... lanazione.it Nuovo cedimento del terreno a Niscemi Un nuovo crollo si è verificato lungo la parete della scarpata formatasi sotto alcune abitazioni di Niscemi, già colpite dalla recente e grave frana. Le immagini di local time. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.