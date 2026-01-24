Ieri in Campania | fuga di gas devasta garage crollo a Casoria sgomberate 21 famiglie

Ecco le notizie principali di ieri in Campania: una fuga di gas ha causato la distruzione di un garage, mentre a Casoria si è verificato un crollo che ha portato allo sgombero di 21 famiglie. Questi eventi evidenziano le sfide e i rischi che ancora interessano la regione, offrendo un quadro aggiornato delle emergenze e delle situazioni di crisi in atto.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 22 gennaio 2026. Avellino – La Campania e in particolae Avellino vive ore di profonda angoscia per Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni risultata tra le persone disperse in seguito alla frana che ha colpito alcune aree della Nuova Zelanda. Una notizia che ha scosso l'intera città e, in modo particolare, la frazione Picarelli, dove Sharon è molto conosciuta e amata. Benevento – Sottotraccia, ma non troppo. Il lavoro nel cosiddetto campo largo verso le Elezioni provinciali di fine febbraio continua. Palazzo crollato a Casoria, sono 21 le famiglie sgomberateNella notte di giovedì, 21 famiglie di Casoria sono state evacuate a causa del crollo di un edificio. Fuga di gas devasta garage nel CasertanoUna grave fuga di gas ha causato un'esplosione nel garage di un edificio a Marcianise, Caserta, in Viale XXIV Maggio. Finto Carabiniere si fa consegnare 5000 euro in gioielli; Cure, prosegue la fuga di pazienti campani nelle strutture del Nord; Sanità: in Campania vuoti 354 posti medici famiglia, Smi 'è fuga da professione'; Fuga di gas devasta garage nel Casertano. Si è tenuta ieri la seduta del Consiglio regionale della Campania nel corso della quale il Presidente della Giunta, Roberto Fico, ha presentato i componenti dell'Esecutivo regionale.

