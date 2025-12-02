Una ragazza su 4 è vittima di molestie nelle scuole di Roma e del Lazio | la denuncia degli studenti

Romatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di una studentessa su quattro afferma di aver subito molestie da un compagno di classe, un professore o un collaboratore scolastico. Nei giorni in cui il caso della “lista stupri” al liceo Giulio Cesare continua a tenere banco, la Rete degli studenti medi del Lazio rende noti i primi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

