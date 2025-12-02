Una ragazza su 4 è vittima di molestie nelle scuole di Roma e del Lazio | la denuncia degli studenti
Più di una studentessa su quattro afferma di aver subito molestie da un compagno di classe, un professore o un collaboratore scolastico. Nei giorni in cui il caso della “lista stupri” al liceo Giulio Cesare continua a tenere banco, la Rete degli studenti medi del Lazio rende noti i primi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La Procura dei minorenni ha richiesto l'ascolto protetto della ragazza di 13 anni, vittima della presunta violenza avvenuta a Ruffano, il 18 ottobre 2024. Tre giovani sono indagati per violenza sessuale di gruppo e rapina impropria.
Una storia che spinge a porsi domande, una nella fattispecie:cosa sarebbe successo dietro al portone di quel condominio se non fossero intervenuti per tempo una passante e, subito dopo, forze dell'ordine e il fidanzato della vittima? Il fatto è avvenuto alle 1