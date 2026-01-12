Freddo crolli e infiltrazioni | si moltiplicano le proteste degli studenti delle scuole di Roma

A Roma, le proteste degli studenti delle scuole superiori aumentano a causa di problemi strutturali come freddo, crolli e infiltrazioni d’acqua. Gli studenti dell’Itis Alessandro Volta e del liceo Malpighi segnalano condizioni di scarsa sicurezza e disagio nelle aule, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire ambienti scolastici più sicuri e adeguati.

