Freddo crolli e infiltrazioni | si moltiplicano le proteste degli studenti delle scuole di Roma
A Roma, le proteste degli studenti delle scuole superiori aumentano a causa di problemi strutturali come freddo, crolli e infiltrazioni d’acqua. Gli studenti dell’Itis Alessandro Volta e del liceo Malpighi segnalano condizioni di scarsa sicurezza e disagio nelle aule, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire ambienti scolastici più sicuri e adeguati.
“Pannelli che cadono dal soffitto e acqua nelle aule, non è possibile andare a scuola così”. Lo sfogo arriva dagli studenti dell’Itis Alessandro Volta, che con il liceo Malpighi fa parte dell’Istituto superiore di via Silvestri 301. Lo stesso da cui, nei giorni scorsi, ragazzi e ragazze non sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
