Critiche accese all’attuale amministrazione | Dimissioni di Continanza segno di un sistema in crisi

Le dimissioni dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Vania Continanza, hanno suscitato reazioni forti. Molti cittadini e opposizioni criticano l’amministrazione comunale, ritenendo che siano segno di una crisi profonda. La tensione cresce e anche i consiglieri chiedono chiarezza sui motivi che hanno portato a questa decisione.

Le dimissioni dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Vania Continanza, hanno scatenato un'ondata di critiche senza precedenti contro l'amministrazione comunale di Vibo Valentia. Il gesto, presentato come una mossa politica dietro cui si celerebbe un sistema in crisi, ha acceso un dibattito acceso tra i gruppi di opposizione, che hanno lanciato un appello chiaro: il sindaco Enzo Romeo deve dimettersi. Il comunicato congiunto, firmato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cuore Vibonese, Insieme al Centro (Noi Moderati) e Identità Territoriale, non si limita a condannare il passaggio dell'assessore, ma attacca frontalmente l'intera governance comunale, definendola incapace, disorientata e guidata da logiche di potere più che da progetti per la città.

