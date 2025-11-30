Topi nelle scuole Pecoraro M5S | Riflesso di 30 anni di cattiva amministrazione dal Sistema De Luca all’attuale giunta Napoli

La cronaca degli ultimi giorni torna a gettare una luce gelida sulla verità che chi governa tenta di ignorare: a Ogliara, quartiere collinare di Salerno, la scuola dell’infanzia è stata chiusa d’urgenza per la presenza di topi — ancora topi, non maltempo, non un evento imprevedibile, ma totale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

