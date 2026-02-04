Crisi istituzionale a Nuoro dopo l’arrivo di nuovi vertici | tensioni tra amministrazione e opposizione

A Nuoro la tensione tra amministrazione e opposizione sale di colpo. Dopo l’arrivo di nuovi vertici, i rapporti tra le parti si sono deteriorati, portando a scontri aperti e accuse reciproche. La città si divide, mentre il dibattito sulla gestione del carcere di Badu’ e Carros si fa sempre più acceso. La situazione rischia di scoppiare, e nessuno sembra avere ancora le risposte giuste.

A Nuoro, dove il silenzio delle montagne sembra farsi più pesante ogni giorno che passa, è esplosa una tempesta politica che non riguarda solo il futuro del carcere di Badu' e Carros, ma l'anima stessa della città. Il 4 febbraio 2026, alle 11:47, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato l'ordinanza operativa che attiva il piano nazionale di riorganizzazione del sistema carcerario, con un colpo di scena che ha travolto la Sardegna: 32 detenuti di massima pericolosità, tra capi di bande criminali, esponenti di organizzazioni internazionali di narcotraffico e condannati per reati violenti, saranno trasferiti entro marzo nel carcere di Badu' e Carros, a Nuoro.

