Crisi Napoli–Conte | tensioni interne e confronto in arrivo

La frattura emersa nelle ultime settimane in casa Napoli nasce dalle parole durissime pronunciate da Antonio Conte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Crisi Napoli–Conte: tensioni interne e confronto in arrivo

Scopri altri approfondimenti

Emergenza infortuni e crisi di risultati: Manna a lavoro per rinforzare il Napoli Ecco i tre nomi sulla lista del club azzurro per irrobustire il centrocampo - facebook.com Vai su Facebook

? Crisi #Napoli, tre domande ad Antonio #Conte. Vai su X

Mediaset – Crisi Napoli, urgono due confronti interni: la situazione - it: "Dopo la quinta sconfitta stagionale, è innegabile che il Napoli stia attraversando un momento di crisi, non solo ... Si legge su iamnaples.it

Infortuni, tensioni interne, nuovi arrivi fuori contesto: dentro i problemi del Napoli - Il Napoli si è ritrovato ieri al centro sportivo per una riunione lunga e intensa, fatta di immagini, autocritica e confronto diretto. Come scrive m.tuttomercatoweb.com