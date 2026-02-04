Crisi Herons | la frattura del derby Ko tecnico in campo e in panchina

Questa sera si è visto un derby diverso dal solito. La curva di Firenze ha riempito il PalaCarrara di entusiasmo, ma tra la squadra e la società la tensione è palpabile. Il ko in campo e le decisioni recenti hanno acceso le polemiche, senza che ci siano state riunioni o allenamenti punizioni. La frattura tra dirigenza e giocatori si sente, e ora tutti si chiedono quale sarà il prossimo passo.

Nessuna riunione o allenamento punitivo stavolta. Ma un'immagine (quella della curva Firenze del PalaCarrara traboccante di tifo) e poche parole, che segnano una scollatura fra la dirigenza della Fabo Herons e il gruppo squadra. Quella coi tifosi, o perlomeno con una parte di essi, si era materializzata nell'immediato post- derby, ma con un messaggio pubblicato lunedì sui propri canali social il club di Andrea Luchi ha voluto comunque ringraziare gli 800 sostenitori di fede Herons "che hanno sostenuto, con esemplare calore, la squadra nella trasferta di ieri al PalaCarrara di Pistoia – si legge nella nota –.

