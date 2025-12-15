Vanoli Fiorentina il tecnico dei Viola è già a rischio? Squadra in ritiro punitivo dopo il ko contro il Verona intanto la panchina traballa! Tutti gli scenari

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Verona, la situazione della Fiorentina si fa sempre più complessa. La squadra è in ritiro punitivo e la panchina del tecnico è a rischio. Tra risultati deludenti, tensioni interne e pressioni esterne, i viola affrontano un momento di crisi profonda, con scenari ancora tutti da definire per il futuro.

vanoli fiorentina il tecnico dei viola 232 gi224 a rischio squadra in ritiro punitivo dopo il ko contro il verona intanto la panchina traballa tutti gli scenari

© Calcionews24.com - Vanoli Fiorentina, il tecnico dei Viola è già a rischio? Squadra in ritiro punitivo dopo il ko contro il Verona, intanto la panchina traballa! Tutti gli scenari

Vanoli Fiorentina, il tecnico è già a rischio? Crisi profonda in casa Viola tra risultati negativi, confusione tecnica e dirigenza sotto pressione Dalla contestazione al Franchi al silenzio tombale del Viola Park. La Fiorentina sprofonda nella crisi e la notte ha portato consiglio, ma non ancora soluzioni definitive, a una dirigenza in evidente difficoltà. Dopo . Calcionews24.com

Mister Vanoli: le sue prime parole a Buonasera Viola Park

Video Mister Vanoli: le sue prime parole a Buonasera Viola Park

vanoli fiorentina tecnico violaFiorentina, Vanoli a rischio: i nomi dei possibili sostituti - La dirigenza viola riflette sulla posizione del tecnico e spuntano i nomi di Iachini e Ballardini, che ha assistito al ko con il Verona dalla tribuna del Franchi ... corrieredellosport.it

vanoli fiorentina tecnico violaMercato Fiorentina, Vanoli rischia grosso: c’è un favorito per la panchina - Dopo la sconfitta con l'Hellas Verona, tutti in ritiro a tempo indeterminato. msn.com