L’intelligenza artificiale raggiunge 16 milioni di utenti in Italia | ChatGPT domina il mercato Perplexity registra una crescita del 2.351% in un anno secondo i dati Comscore
Le rilevazioni della piattaforma di digital analytics MyMetrix di Comscore hanno registrato nel mese di ottobre 2025 oltre 16 milioni di utilizzatori mensili di almeno un'applicazione di intelligenza artificiale, con un incremento dell'89% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
