La Giunta comunale di Cosenza ha dato il via libera alla riqualificazione della Scalinata dei Due Leoni. L’amministrazione ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, puntando a rinnovare uno degli spazi più importanti del quartiere Cosenza Nuova. Ora si passa alla fase concreta dei lavori, che cambieranno il volto di quella zona.

La Giunta comunale di Cosenza ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la riqualificazione della Scalinata dei Due Leoni, uno degli spazi più significativi del quartiere Cosenza Nuova. L’approvazione, avvenuta in seduta pubblica presieduta dal sindaco Franz Caruso, è frutto di una proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli. L’intervento, inserito nel programma Agenda Urbana 2021–2027, punta a trasformare un’area storica e simbolica in un luogo moderno, sicuro e accessibile a tutti. L’area, riconosciuta come di notevole interesse pubblico dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, è parte integrante del tessuto urbano consolidato della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, via al piano per la Scalinata dei Due Leoni: approvata la riqualificazione

Approfondimenti su Cosenza Scalinata

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato la prima variante specifica al Piano regolatore generale, includendo un piano di recupero del centro storico e modifiche alla zonizzazione di due immobili della Asl sul colle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cosenza Scalinata

Argomenti discussi: Cosenza, via al piano per la Scalinata dei Due Leoni: approvata la riqualificazione; Cosenza–Sibari, sbloccata nuova tranche di lavori: via libera dal Ministero per oltre 1,9 milioni di euro; Messa in sicurezza delle strade di Cosenza: ripartiti i lavori. Oltre un milione di euro per il ripristino de; Cosenza, lo strappo in Giunta: Pina Incarnato rompe il silenzio dopo la revoca delle deleghe.

Cosenza, via al piano per la Scalinata dei Due Leoni: approvata la riqualificazioneLa Giunta comunale di Cosenza ha dato il via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione per lo storico sito di Cosenza Nuova. cosenzapost.it

Cosenza, piano strade 2026: al via i lavori di messa in sicurezza per oltre un milioneSono ripartiti i cantieri per il ripristino del manto stradale nelle principali arterie di Cosenza, con un investimento complessivo che supera il milione di euro per l'anno 2026. cosenzapost.it

Leoni a Venezia Ogni volta che vado alle Gallerie dell'Accademia a Venezia mi fermo ad ammirare due bellissimi e pucciosissimi leoni. Si tratta di un'opera del grande Canova. In realtà sono i calchi in gesso tratti da una sua opera: il monumento funebre a pa - facebook.com facebook