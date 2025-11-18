Gaza via alla fase due del piano Usa | cosa prevede la risoluzione approvata dall' Onu

Il programma di pace che porta il nome di Trump è passato con poche modifiche. Cina e Russia si sono astenute: ecco perché. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, via alla fase due del piano Usa: cosa prevede la risoluzione approvata dall'Onu

