Cos'è il PRF il trattamento per la pelle a base di sangue provato da Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha deciso di provare un trattamento di bellezza nuovo e sorprendente: si chiama PRF. Si tratta di un'iniezione del proprio sangue che, secondo il metodo, dovrebbe aiutare a ringiovanire la pelle già dalla prima seduta. La showgirl ha condiviso la sua esperienza, suscitando curiosità e domande sulla reale efficacia di questa tecnica innovativa.

