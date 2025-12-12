Elisabetta Canalis pubblica una foto con Alvise Rigo la conferma della storia d'amore

Elisabetta Canalis condivide una foto insieme ad Alvise Rigo, alimentando le speculazioni sulla loro storia d’amore. La pubblicazione segna una conferma ufficiale del rapporto tra l’attrice e l’ex rugbista, dopo essere stati visti insieme fin dall’estate. La foto rappresenta un passo importante nel loro percorso e suscita interesse tra i fan e i media.

Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo, l'ex rugbista e attore con cui è stata beccata a partire da questa estate. Di fatto, è un modo per ufficializzare il legame.

