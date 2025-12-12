Elisabetta Canalis pubblica una foto con Alvise Rigo la conferma della storia d'amore

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Canalis condivide una foto insieme ad Alvise Rigo, alimentando le speculazioni sulla loro storia d’amore. La pubblicazione segna una conferma ufficiale del rapporto tra l’attrice e l’ex rugbista, dopo essere stati visti insieme fin dall’estate. La foto rappresenta un passo importante nel loro percorso e suscita interesse tra i fan e i media.

Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo, l'ex rugbista e attore con cui è stata beccata a partire da questa estate. Di fatto, è un modo per ufficializzare il legame. Fanpage.it

elisabetta canalis pubblica fotoElisabetta Canalis pubblica una foto con Alvise Rigo, la conferma della storia d’amore - Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo, l'ex rugbista e attore con cui è stata beccata a partire da questa estate ... fanpage.it

elisabetta canalis pubblica foto''Happy Birthday'': Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo e gli fa gli auguri - ''Happy Birthday'': Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo e gli fa gli auguri per il suo compleanno ... gossip.it

Immagine generica

Elisabetta Canalis al mare con la figlia: lo strano costume attira l'attenzione dei fan

Video Elisabetta Canalis al mare con la figlia: lo strano costume attira l'attenzione dei fan