cosa vuole fare trump con cuba

Gli Stati Uniti intensificano le misure contro Cuba. Washington cerca di tagliare le fonti di approvvigionamento energetico, facendo pressione sui paesi che forniscono petrolio all’isola. La mossa mira a indebolire economicamente Cuba, ma rischia di aggravare le difficoltà già presenti sull’isola. Per ora, nessuna tregua in vista.

Gli Stati Uniti stanno cercando di limitare le fonti di approvvigionamento energetico di Cuba, scoraggiando o ostacolando i paesi che forniscono petrolio all’isola. Questa linea dura rischia però di aggravare una situazione interna già molto fragile. Negli ultimi anni Cuba aveva compensato le proprie carenze energetiche grazie al sostegno del Venezuela, ma con il crollo dei rapporti e la crisi venezuelana quel canale si è praticamente interrotto. Anche il Messico, oggi principale fornitore di greggio per L’Avana, ha ridotto drasticamente le spedizioni. La presidente Claudia Sheinbaum starebbe cercando margini per garantire almeno aiuti umanitari, ma le pressioni statunitensi complicano ogni operazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo aver rafforzato la sua presenza in Venezuela, ora si parla di Cuba.

Dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, Donald Trump e la sua amministrazione hanno rivolto minacce a diversi paesi, tra cui Cuba e Colombia.

