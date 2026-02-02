Cosa vuole fare davvero Trump a Cuba

Dopo aver rafforzato la sua presenza in Venezuela, ora si parla di Cuba. L’amministrazione americana dice di voler negoziare con il governo dell’isola, ma non esclude azioni più aggressive. La domanda che tutti si fanno è: cosa vuole davvero Trump a Cuba?

Dopo il Venezuela, sarà il turno di Cuba? L'interrogativo resta al centro del dibattito internazionale mentre l'amministrazione statunitense sostiene di voler negoziare con il governo cubano pur non escludendo un intervento armato. Per aumentare la pressione su Cuba, l'amministrazione Trump ha preso di mira il settore più vulnerabile dell'isola: le forniture di petrolio. Il presidente Usa ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei confronti di Cuba e varato un ordine esecutivo che consente l'imposizione di dazi sui paesi che forniscono petrolio all'isola, imponendo un vero e proprio blocco petrolifero all'isola.

Dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, Donald Trump e la sua amministrazione hanno rivolto minacce a diversi paesi, tra cui Cuba e Colombia.

La recente escalation nel Venezuela, con la notifica della cattura di Maduro, segnala un cambiamento significativo nella politica internazionale.

