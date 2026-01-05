Non solo Groenlandia Trump minaccia Cuba e Colombia | cosa vuole ottenere davvero

Dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, Donald Trump e la sua amministrazione hanno rivolto minacce a diversi paesi, tra cui Cuba e Colombia. Questa escalation evidenzia una crescente tensione internazionale e solleva interrogativi sulle reali intenzioni di Washington. In questo articolo, analizziamo le motivazioni dietro queste dichiarazioni e le possibili conseguenze per la stabilità regionale.

Nelle dichiarazioni seguite alla cattura del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, Donald Trump e altri membri della sua amministrazione hanno minacciato molte altre nazioni di azioni simili. La prima è stata la Danimarca, di cui fa parte la Groenlandia, territorio che il presidente degli Usa ha dichiarato di voler annettere fin dall'inizio del suo mandato. Una prospettiva improbabile e che avrebbe ripercussioni enormi sull'alleanza tra Stati Uniti ed Europa. Più concrete sembrano invece le minacce ad altri Paesi dell'America Latina. Nel mirino di Trump sono finite Cuba, accusata di aver aiutato Maduro, e la Colombia.

