Cosa farà Laura Pausini a Sanremo 2026 per tutte le cinque serate

Da dilei.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini prenderà parte a tutte le cinque serate di Sanremo 2026. Non sarà solo un’ospite, ma affiancherà Carlo Conti nel condurre l’evento. La cantante italiana si prepara a portare sul palco un mix di musica, esperienza e un tocco internazionale, rendendo questa edizione unica.

Laura Pausini non sarà una semplice ospite sul palco del Festival: accompagnerà Carlo Conti per tutte e cinque le serate della kermesse, trasformando Sanremo 2026 in un racconto che unisce musica, carriera e visione internazionale. La cantante romagnola ha preso il ruolo di co-conduttrice con la consueta serietà che la contraddistingue, dimostrando fin da subito di voler essere parte integrante del progetto, e non solo una presenza d’eccezione. Lo conferma la sua partecipazione agli spot di lancio del Festival, dove appare perfettamente a suo agio tra ironia, misura e quella naturale eleganza che negli anni l’ha resa una delle interpreti italiane più amate nel mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

