Cosa farà Laura Pausini a Sanremo 2026 per tutte le cinque serate
Laura Pausini prenderà parte a tutte le cinque serate di Sanremo 2026. Non sarà solo un’ospite, ma affiancherà Carlo Conti nel condurre l’evento. La cantante italiana si prepara a portare sul palco un mix di musica, esperienza e un tocco internazionale, rendendo questa edizione unica.
Laura Pausini non sarà una semplice ospite sul palco del Festival: accompagnerà Carlo Conti per tutte e cinque le serate della kermesse, trasformando Sanremo 2026 in un racconto che unisce musica, carriera e visione internazionale. La cantante romagnola ha preso il ruolo di co-conduttrice con la consueta serietà che la contraddistingue, dimostrando fin da subito di voler essere parte integrante del progetto, e non solo una presenza d’eccezione. Lo conferma la sua partecipazione agli spot di lancio del Festival, dove appare perfettamente a suo agio tra ironia, misura e quella naturale eleganza che negli anni l’ha resa una delle interpreti italiane più amate nel mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Laura Pausini Sanremo
Sanremo, Laura Pausini co-conduttrice per tutte e cinque le serate
Laura Pausini sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, affiancando Carlo Conti per tutte le cinque serate, dal 24 al 28 febbraio.
Sanremo 2026, Laura Pausini condurrà il Festival con Carlo Conti per tutte le serate
Nel 2026, il Festival di Sanremo sarà condotto da Laura Pausini e Carlo Conti, che guideranno insieme tutte le serate dell’evento.
Laura Pausini a Sanremo 2026, la cantante si sfoga “Italia nazione strana”
Ultime notizie su Laura Pausini Sanremo
Argomenti discussi: Samira Lui ‘festeggia’ anche senza Sanremo 2026: È meglio di Laura Pausini, cosa ha fatto; Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Achille Lauro sarà co-conduttore a Sanremo 2026, ecco cosa ci aspetta; Sanremo 2026, ecco i cantanti, i duetti e tutte le info: Laura Pausini e Achille Lauro co-conduttori.
Cosa farà Laura Pausini a Sanremo 2026 per tutte le cinque serateLaura Pausini affiancherà Carlo Conti per tutte le serate di Sanremo, portando sul palco musica, duetti e una presenza centrale e internazionale ... dilei.it
La scelta della cantanteIn occasione del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini omaggerà il re della moda: Giorgio Armani. Lo stilista è venuto a mancare lo scorso settembre. novella2000.it
"Dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Matterella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un gr - facebook.com facebook
#Sanremo2026 ha la “benedizione” del Presidente Mattarella. Venerdì 13 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i 30 Big in gara saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la prima volta in tutta la storia del Festival. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.