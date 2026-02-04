Laura Pausini prenderà parte a tutte le cinque serate di Sanremo 2026. Non sarà solo un’ospite, ma affiancherà Carlo Conti nel condurre l’evento. La cantante italiana si prepara a portare sul palco un mix di musica, esperienza e un tocco internazionale, rendendo questa edizione unica.

Laura Pausini non sarà una semplice ospite sul palco del Festival: accompagnerà Carlo Conti per tutte e cinque le serate della kermesse, trasformando Sanremo 2026 in un racconto che unisce musica, carriera e visione internazionale. La cantante romagnola ha preso il ruolo di co-conduttrice con la consueta serietà che la contraddistingue, dimostrando fin da subito di voler essere parte integrante del progetto, e non solo una presenza d’eccezione. Lo conferma la sua partecipazione agli spot di lancio del Festival, dove appare perfettamente a suo agio tra ironia, misura e quella naturale eleganza che negli anni l’ha resa una delle interpreti italiane più amate nel mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cosa farà Laura Pausini a Sanremo 2026 per tutte le cinque serate

Approfondimenti su Laura Pausini Sanremo

Laura Pausini sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, affiancando Carlo Conti per tutte le cinque serate, dal 24 al 28 febbraio.

Nel 2026, il Festival di Sanremo sarà condotto da Laura Pausini e Carlo Conti, che guideranno insieme tutte le serate dell’evento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Laura Pausini a Sanremo 2026, la cantante si sfoga “Italia nazione strana”

Ultime notizie su Laura Pausini Sanremo

Argomenti discussi: Samira Lui ‘festeggia’ anche senza Sanremo 2026: È meglio di Laura Pausini, cosa ha fatto; Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Achille Lauro sarà co-conduttore a Sanremo 2026, ecco cosa ci aspetta; Sanremo 2026, ecco i cantanti, i duetti e tutte le info: Laura Pausini e Achille Lauro co-conduttori.

Cosa farà Laura Pausini a Sanremo 2026 per tutte le cinque serateLaura Pausini affiancherà Carlo Conti per tutte le serate di Sanremo, portando sul palco musica, duetti e una presenza centrale e internazionale ... dilei.it

La scelta della cantanteIn occasione del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini omaggerà il re della moda: Giorgio Armani. Lo stilista è venuto a mancare lo scorso settembre. novella2000.it

"Dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Matterella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un gr - facebook.com facebook

#Sanremo2026 ha la “benedizione” del Presidente Mattarella. Venerdì 13 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i 30 Big in gara saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la prima volta in tutta la storia del Festival. x.com