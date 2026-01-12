Sanremo Laura Pausini co-conduttrice per tutte e cinque le serate

Laura Pausini sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, affiancando Carlo Conti per tutte le cinque serate, dal 24 al 28 febbraio. La sua partecipazione si inserisce in un’edizione organizzata con attenzione agli artisti e al pubblico, offrendo un’esperienza completa e articolata durante l’evento musicale più importante d’Italia.

Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026

Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi x.com

