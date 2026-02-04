Durante un’intervista con il Messaggero, Belén Rodriguez si è infuriata e ha interrotto bruscamente la giornalista Ilaria Ravarino. La showgirl ha detto chiaramente: “Non devo dimostrare nulla” e si è allontanata, lasciando senza parole chi era presente. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, creando scompiglio tra chi seguiva l’intervista.

Belén stava rilasciando un’intervista alla giornalista del Messaggero, Ilaria Ravarino, ed è stata proprio quest’ultima a raccontare l’accaduto. La collega stava conversando con i PanPers e Belén Rodriguez per lanciare la nuova edizione di Only Fun – Comico Show, in onda ogni giovedì in prima serata sul Nove. I tre erano in collegamento telefonico. La showgirl argentina, dopo dieci minuti, avrebbe “interrotto bruscamente l’intervista”. Belén Rodriguez si sarebbe spazientita nel corso di un’intervista. La giornalista che la stava intervistando avrebbe usato la parola “ rivincita ” descrivendo il suo ritorno in TV con Only Fun – Comico Show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa è successo a Belén Rodriguez? Interrompe bruscamente un’intervista: “Non devo dimostrare nulla”

Approfondimenti su Belén Rodriguez

Belén Rodriguez mette fine all’intervista in modo secco.

Belen Rodriguez torna in tv con

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Belen Rodriguez spiega il malessere durante l’intervista in teatro a Vanity Fair Stories

Ultime notizie su Belén Rodriguez

Argomenti discussi: Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Askatasuna, scontri a Torino: il corteo, le vetrine distrutte, la camionetta in fiamme e l'agente aggredito a martellate. Cosa è successo; Cosa è successo a Torino durante il corteo per Askatasuna; Scontri Askatasuna, cosa è successo a Torino: oltre 100 agenti feriti, ha 22 anni l'aggressore del poliziotto.

Scontro a 'I Fatti Vostri', Ivano Michetti lancia una scarpa in studio: cosa è successoMomenti di tensione, con un 'sottofondo' di ironia, a 'I Fatti Vostri'. E'andato in scena un acceso scontro tra Ivano Michetti, storico chitarrista dei Cugini di Campagna, e la donna che secondo il ... adnkronos.com

Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa: scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa. Cosa è successo a I ...Caos a I Fatti Vostri tra il chitarrista de I Cugini di Campagna e la donna che occupa il suo immobile da tre anni ... ilfattoquotidiano.it

Belén Rodriguez interrompe l’intervista: «Non devo dimostrare nulla, lavoro in tv da vent’anni» - facebook.com facebook

"La farfalla si è un po' allargata con le gravidanze!" Belén Rodríguez a #CTCF x.com