Belen Rodriguez torna con Only Fun ma abbandona l’intervista | Non devo dimostrare nulla
Il ritorno in tv di Belen Rodriguez coincide con un nuovo capitolo professionale ma anche con un episodio destinato a far discutere. Da giovedì 5 febbraio 2026, la conduttrice torna sul Nove alla guida di Only Fun – Comico Show, insieme a I PanPers.
Belén Rodriguez interrompe bruscamente un’intervista: “Non devo dimostrare nulla, lavoro in TV da vent’anni”
Belén Rodriguez mette fine all’intervista in modo secco.
Belén si infuria per la domanda su Only Fun: “Lavoro da 20 anni” e abbandona l'intervista. Cos'è successo
Belén Rodriguez si arrabbia durante un’intervista al Messaggero.
Belen Rodriguez, torna con Only Fun ma abbandona l'intervista: Non devo dimostrare nulla. Che succedeLa showgirl, che domani torna sul Nove con I PanPers, avrebbe chiuso bruscamente la telefonata per colpa di una parola che l'ha fatta innervosire. libero.it
ONLY FUN – COMICO SHOW torna sul NOVE: Belén Rodríguez e I PanPers alla guida della nuova stagioneLa comicità italiana torna protagonista sul NOVE con una nuova attesissima stagione di ONLY FUN – COMICO SHOW, al via ... dtti.it
