Il ritorno in tv di Belen Rodriguez coincide con un nuovo capitolo professionale ma anche con un episodio destinato a far discutere. Da giovedì 5 febbraio 2026, la conduttrice torna sul Nove alla guida di Only Fun – Comico Show, insieme a I PanPers.

Belén Rodriguez mette fine all’intervista in modo secco.

Belén Rodriguez si arrabbia durante un’intervista al Messaggero.

Belen Rodriguez, torna con Only Fun ma abbandona l'intervista: Non devo dimostrare nulla. Che succedeLa showgirl, che domani torna sul Nove con I PanPers, avrebbe chiuso bruscamente la telefonata per colpa di una parola che l'ha fatta innervosire. libero.it

ONLY FUN – COMICO SHOW torna sul NOVE: Belén Rodríguez e I PanPers alla guida della nuova stagioneLa comicità italiana torna protagonista sul NOVE con una nuova attesissima stagione di ONLY FUN – COMICO SHOW, al via ... dtti.it

