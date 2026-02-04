Corteo Askatasuna | Vannacci condanna mandanti morali in Parlamento schiaffo durissimo alla sinistra

Un corteo a Torino, due giorni dopo il vertice di Askatasuna, ha scatenato una nuova ondata di polemiche. Vannacci ha condannato duramente i “mandanti morali” in Parlamento, scagliandosi contro chi, a suo avviso, alimenta l’odio e divide il Paese. La manifestazione ha attirato molti, tra slogan e cori, e ha acceso il dibattito politico che già infiamma da settimane.

**Un corteo a Torino, due giorni dopo il vertice di Askatasuna, ha dato il via a una nuova escalation di tensioni politiche. A farne le veci è Roberto Vannacci, ex generale della Folgore, che in una puntata di "Realpolitik" su Rete 4 ha lanciato un attacco durissimo alla sinistra italiana. La sua reazione è arrivata dopo aver assistito ai video delle violenze nel pomeriggio del 2 febbraio, durante la manifestazione a Torino, in cui si è verificata una serie di episodi di aggressività, a causa di un gruppo di manifestanti che hanno attaccato i polizotti.** **Vannacci, in una delle sue prime dichiarazioni dopo il ritorno alla Lega, ha parlato di "tecniche di combattimento" viste in prima persona, e si è rivolto direttamente a quei "mandanti morali" che, secondo l'ex generale, si nascondono nei Parlamenti, senza assumersi responsabilità.

