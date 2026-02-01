Roberto Vannacci punta il dito contro i politici, sostenendo che sono i veri mandanti morali delle violenze al corteo di Askatasuna. L’esponente del centrodestra dice che i partiti alimentano un clima di tensione con le loro parole e che in Parlamento si nascondono coloro che spingono alla violenza. La polemica si accende ancora di più, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine.

Roberto Vannacci, esponente del centrodestra, ha lanciato un’accusa pesante contro i partiti politici che, secondo lui, alimentano un clima di violenza attraverso la loro retorica. L’intervento è arrivato in seguito agli scontri verificatisi ieri durante il corteo di Torino organizzato da Askatasuna, un movimento che ha radici nel contesto autonomista basco. Vannacci ha dichiarato in un post sui social network che i responsabili morali delle violenze non sono solo i singoli attori di strada, ma chi, da posizioni istituzionali, ha contribuito a creare le condizioni perché episodi del genere si ripetano con regolarità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci è sicuro: “i mandanti morali delle violenze al corteo Askatasuna siedono in Parlamento. Sie

Approfondimenti su Askatasuna Corteo

Durante i disordini di ieri a Torino, l’ex militare Roberto Vannacci ha consegnato una scatola di gianduiotti all’agente ferito negli scontri durante il corteo per Askatasuna.

Ilaria Salis ha commentato a Strasburgo la presenza nel lato destro del Parlamento Ue di rappresentanti provenienti da forze politiche di destra e estrema destra, osservando che alcuni di essi sono considerati eredi del fascismo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Corteo

Argomenti discussi: Vannacci, arriva il libro sulla remigrazione. Show sovranista nel Canton Ticino; Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; Dobbiamo prendere sul serio Vannacci? - Appunti; Vannacci ironizza: Serata memorabile a Parma, mancava solo la Pascale. Tornerò di sicuro.

Vannacci, «svuotato» il profilo Instagram del suo movimento. Salvini: «Lui è l'ultima delle preoccupazioni». Ma Attilio Fontana: «Qualcosa di anomalo c'è»Il segretario leghista liquida le polemiche per il simbolo del movimento «Futuro nazionale»: l’ultima delle mie preoccupazioni sono i litigi ... roma.corriere.it

La scheggia Vannacci. In FdI: Se si fa un partito è fuori dal centrodestra. Il sondaggio: ha più credito tra i meloniani che nella LegaSondaggi, diffidenze e simboli. Così il generale complica la riforma elettorale. Botta e risposta con Attilio Fontana. E nella Lega monta il caso conferenza sulla remigrazione alla Camera ... ilfoglio.it

Vannacci ironizza: "Serata memorabile a Parma mancava solo la Pascale. Tornerò di sicuro" x.com

Alessandra Vannacci. . E se il giorno del mio matrimonio dovesse piovere Affidarsi a veri professionisti, significa sapere di essere al sicuro. Esiste il piano B, anche il piano C. L’importante è affidarsi a chi sa fare bene. Questo è stato uno dei matrimoni più col - facebook.com facebook