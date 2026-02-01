Violenze Torino Vannacci | i mandanti morali siedono in Parlamento

Vannacci accusa: “I mandanti morali siedono in Parlamento” e non risparmia critiche alla sinistra. Secondo il generale, sono proprio loro a fomentare le proteste sociali, coprendo i centri sociali considerati basi di eversione e criminalità. Le sue parole accendono il dibattito sulla responsabilità politica nelle recenti violenze in città.

ROMA, 01 FEB – “Io sto con le forze dell’ordine e con l’Italia. La favola dei ‘pochi violenti infiltrati’ in una manifestazione pacifica è una menzogna ormai stantia. I cosiddetti manifestanti pacifici hanno protetto, coperto e favorito l’azione dei criminali, restando volontariamente immobili accanto a chi pestava persone, devastava vetrine, incendiava auto e metteva a ferro e fuoco la città. Non spettatori casuali, ma scudi per creare le condizioni favorevoli alla devastazione”. “Questa non è spontaneità: è una procedura. Una tecnica collaudata, praticata da una sinistra ipocrita che invoca il diritto costituzionale a manifestare solo quando serve ai propri scopi, salvo poi censurare e bloccare conferenze stampa regolarmente autorizzate a Montecitorio – aggiunge l’europarlamentare -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Vannacci torna a puntare il dito contro i politici e le forze dell’ordine.

Roberto Vannacci punta il dito contro i politici, sostenendo che sono i veri mandanti morali delle violenze al corteo di Askatasuna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Generale Vannacci: IO STO CON LE FORZE DELL'ORDINE E CON L'ITALIA.

Vannacci, i mandanti morali delle violenze a Torino siedono in Parlamento(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Io sto con le forze dell'ordine e con l'Italia. La favola dei 'pochi violenti infiltrati' in una manifestazione pacifica è una menzogna ormai stantia. I cosiddetti manifestant ... altoadige.it

TORINO, SFORZINI (Legione del Castello – Vannacci): VERO E PROPRIO ATTACCO ALLO STATO. CHI COLPISCE UN POLIZIOTTO VA TRATTATO COME UN NEMICO INTERNOpoliticamentecorretto.com - TORINO, SFORZINI (Legione del Castello - Vannacci): VERO E PROPRIO ATTACCO ALLO STATO. CHI COLPISCE UN POLIZIOTTO VA TRATTATO COME UN NEMICO INTERNO ... politicamentecorretto.com

Hanno chiesto a Sigfrido Ranucci di commentare le violenze di Torino e le dichiarazioni di Giorgia Meloni. E lui, ieri sera, a In Altre Parole, è andato come sempre dritto al punto: “È uno schema che si ripete purtroppo. Ma in questo contesto è ancora più danno - facebook.com facebook

Dopo le violenze di #Askatasuna a #Torino ci mancava il deputato di Avs Marco #Grimaldi. Ora basta! Il commento del direttore Daniele @Capezzone x.com