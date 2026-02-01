Violenze Torino Vannacci | i mandanti morali siedono in Parlamento
Vannacci accusa: “I mandanti morali siedono in Parlamento” e non risparmia critiche alla sinistra. Secondo il generale, sono proprio loro a fomentare le proteste sociali, coprendo i centri sociali considerati basi di eversione e criminalità. Le sue parole accendono il dibattito sulla responsabilità politica nelle recenti violenze in città.
ROMA, 01 FEB – “Io sto con le forze dell’ordine e con l’Italia. La favola dei ‘pochi violenti infiltrati’ in una manifestazione pacifica è una menzogna ormai stantia. I cosiddetti manifestanti pacifici hanno protetto, coperto e favorito l’azione dei criminali, restando volontariamente immobili accanto a chi pestava persone, devastava vetrine, incendiava auto e metteva a ferro e fuoco la città. Non spettatori casuali, ma scudi per creare le condizioni favorevoli alla devastazione”. “Questa non è spontaneità: è una procedura. Una tecnica collaudata, praticata da una sinistra ipocrita che invoca il diritto costituzionale a manifestare solo quando serve ai propri scopi, salvo poi censurare e bloccare conferenze stampa regolarmente autorizzate a Montecitorio – aggiunge l’europarlamentare -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
