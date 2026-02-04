Corso 25 Aprile a Erba appello dei comitati per chiedere lo stop della riqualificazione

Questa mattina ad Erba i comitati hanno lanciato un appello affinché si fermi subito la riqualificazione di Corso 25 Aprile. Hanno scritto al sindaco, alla giunta comunale e ai capigruppo, chiedendo di riconsiderare il progetto. Anche il prefetto di Como è stato messo al corrente della richiesta. La protesta si sta facendo sentire in città, con l’obiettivo di bloccare i lavori che, secondo i cittadini, non sono più necessari o rischiano di cambiare troppo il volto del quartiere.

Un appello formale indirizzato al sindaco, alla giunta comunale, ai capigruppo consiliari e, per conoscenza, al prefetto di Como. È quello presentato dal Coordinamento spontaneo comitati cittadini Base, che chiede all'amministrazione di non dare esecuzione alla delibera di giunta 247 del 2.

