A Erba, oltre 900 cittadini hanno firmato una petizione per chiedere al Comune di sospendere temporaneamente il progetto di senso unico in corso XXV Aprile. La mobilitazione nasce dall’esigenza di una valutazione approfondita degli impatti sulla viabilità e sulla vita quotidiana nel cuore della città. La richiesta mira a garantire un’analisi accurata prima di procedere, tutelando gli interessi di tutta la comunità.

© Ilgiorno.it - Erba, 900 firme per chiedere lo stop al progetto di senso unico in corso XXV Aprile

Erba (Como), 18 dicembre 2025 – Più di 900 firme raccolte a Erba per chiedere al Comune di sospendere, almeno temporaneamente, il progetto di senso unico in corso XXV aprile, nel pieno centro cittadino "in attesa di una sua verifica puntuale ed effettiva e delle ricadute che tale intervento avrà su tutta la viabilità cittadina". "Al nostro appello hanno risposto spontaneamente, manifestando dissenso e preoccupazione, numerosi cittadini. Le firme sono state raccolte in tutte le frazioni di Erba dimostrando che le osservazioni dei Comitati, che sottolineano la mancanza di organicità sono fondate e condivise da tutta la città", ha fatto sapere il Comitato Base. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Alla Camera la petizione “Stop alla disinformazione climatica”: 18.600 firme per chiedere un Osservatorio indipendente

Leggi anche: Via Toscanini, cento firme per il senso unico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Erba, 900 firme per chiedere lo stop al progetto di senso unico in corso XXV Aprile - chiede che si faccia, preliminarmente, un periodo di prova così da avere un reale quadro d'insieme sulle problematiche legate ai flussi viabilistici e di sicurezza ... ilgiorno.it