Il Tribunale di Monza ha condannato l'immobiliarista Paolo Cipelletti a 6 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione urbanistica a Cinisello Balsamo, legata a un’operazione nel parco del Grugnotorto. La sentenza si inserisce in un contesto di indagini che coinvolgono anche l’ex sindaca Siria Trezzi e altri esponenti politici, con il processo di appello ancora in corso.

© Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo, l'immobiliarista Paolo Cipelletti condannato a 6 anni e 8 mesi per corruzione urbanistica

Cinisello Balsamo (Milano), 18 Dicembre 2025 – Il Tribunale di Monza ha condannato l'imprenditore immobiliare di Cinisello Balsamo Paolo Cipelletti a 6 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione sull'operazione urbanistica ex Auchan-parco del Grugnotorto-Ovocultura in concorso con l' ex sindaca Pd di Cinisello Balsamo Siria Trezzi, per cui però nel processo di appello in corso la stessa Procura generale ha chiesto l'assoluzione, così come per l'ex assessore ai Lavori pubblici e segretario Pd Ivano Ruffa e l'ex capogruppo, segretario Pd e consigliere comunale Franco Marsiglia. In appello chiesta l'assoluzione ma per prescrizione del reato trasformato in corruzione per traffico di influenze illecite per il marito della Trezzi, Roberto Imberti, operatore immobiliare e vicesindaco fino al 2013. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Il MercArte in villa a Cinisello Balsamo

Leggi anche: La fiera dei panettoni a Cinisello Balsamo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Operazione urbanistica Auchan-Grugnotorto a Cinisello: chiesti 6 anni per l’imprenditore Paolo Cipelletti accusato di corruzione - Cinisello Balsamo (Milano), 17 Aprile 2025 – La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per l'imprenditore immobiliare di Cinisello Balsamo Paolo Cipelletti, accusato di ... ilgiorno.it

Mercato di Cinisello Balsamo del lunedì - facebook.com facebook