Coppa Italia l' Inter alla francese batte il Toro 2-1 | il baby Kamatè e Thuram creano Bonny e Diouf segnano

L’Inter di Chivu batte 2-1 il Torino a Monza e vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra ha schierato principalmente giovani e riserve, dato che San Siro era occupato per le Olimpiadi. Kamatè e Thuram hanno creato gioco, mentre Bonny e Diouf hanno segnato i gol decisivi. La vittoria arriva in un match difficile, ma i nerazzurri dimostrano di saper reagire anche senza i giocatori principali.

L'Inter costruita con giovani e seconde linee conquista la semifinale di Coppa Italia. Sul campo di Monza, scelto per l'indisponibilità di San Siro impegnato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, la squadra di Chivu si impone 2-1 contro il Torino, nonostante un undici iniziale privo di quasi tutti i titolari. Nel primo tempo Carlos Augusto sfiora il vantaggio colpendo la traversa, poi è Bonny a sbloccare il match con un colpo di testa su cross del giovane Kamate, schierato per l'assenza di Darmian. La ripresa si apre con un ritmo alto: Diouf firma il raddoppio sfruttando l'assist di Thuram, ma il Torino rientra subito in partita con Kulenovic, che sorprende Martinez e la retroguardia nerazzurra trovando la rete alla sua prima da titolare con i granata.

