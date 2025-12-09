Serie A Torino-Milan 2-3 Ilusione granata poi la rimonta | gol e highlights

Nel match di Serie A tra Torino e Milan, i granata si sono fatti strada con una prestazione emozionante, portandosi in vantaggio e creando grandi aspettative. La partita ha visto una rimonta rossonera, regalando ai tifosi momenti di tensione e spettacolo, con gol e highlights che hanno acceso l'entusiasmo sugli spalti.

Il Grande Torino ritrova il pubblico delle grandi occasioni e per oltre mezz'ora assapora una serata da ricordare. Invece, contro il Milan capolista, arriva una rimonta che brucia: 2-3 il finale, con i granata avanti di due gol grazie a Vlasic e Zapata, poi raggiunti e superati da un Milan che si.

Milan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli - Nel posticipo della 14ª giornata, i rossoneri ribaltano il risultato contro i granata grazie alla doppietta dell'americano, subentrato nel secondo tempo ...